Mordfall Klaus Berninger bei Aktenzeichen XY: Neue Hinweise machen Ermittlern Hoffnung

Plus Die Polizei hat in dem fast 33 Jahre alten Mordfall Klaus Berninger aus Unterfranken öffentlich um Hinweise gebeten. Wie viele sie nach der Sendung direkt erhielten.

Nach der Sendung Aktenzeichen XY am Mittwochabend schöpfen die unterfränkischen Ermittler neue Hoffnung, den Fall des ermordeten Bäckerlehrlings Klaus Berninger aus Wörth am Main nach 33 Jahren doch noch zu lösen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken gab es noch am Abend nach der Ausstrahlung rund 200 neue Hinweise. Darunter waren demnach auch sehr konkrete: Sie lenken laut Polizei den Fokus der Ermittlungen auf eine Person im Umfeld von Klaus Berninger.