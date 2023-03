Würzburg

14:10 Uhr

Mordfall Simone Strobel: Und wieder gibt es keine Entscheidung über einen Prozess-Beginn in Australien

Plus Die Verteidigung des unter Mordverdacht stehenden Tobias M. hat vor Gericht in Australien verlangt, die Anklage fallenzulassen. Wie es nun weitergeht.

Von Manfred Schweidler

Mehr als 18 Jahre nach dem Tod von Simone Strobel in Australien bleibt unklar, ob der Fall je vor Gericht geklärt wird. Der damalige Freund der Erzieherin aus Rieden (Lkr. Würzburg) ist des Mordes und der Täuschung der Justiz angeklagt. Aber am Mittwoch ging die Verteidigung des inzwischen 42-jährigen Tobias M. vor Gericht in Lismore in die Offensive: Sie verlangte, die Anklage fallenzulassen.

