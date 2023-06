Würzburg

11:00 Uhr

Motel One und L'Osteria am Würzburger Paradeplatz: Jetzt steht fest, wann sie eröffnen werden

Ein Blick auf die Baustelle am Paradeplatz in Würzburg. Bald sollen dort nun die L'Osteria und ein Motel One eröffnen.

Plus Die Einladungen sind verschickt: Mitte Juli soll die L'Osteria am Paradeplatz öffnen. Einen ähnlichen Termin peilt man auch in der Zentrale des Motel One an.

Von Ernst Lauterbach

Im Mai vorigen Jahres war Richtfest am Paradeplatz, nun steht fest, wann das italienische Restaurant L'Osteria im Erdgeschoss des Motel One eröffnen wird. Laut Einladung findet am 13. Juli die offizielle Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen statt. Für alle ist das Würzburger Restaurant der Münchener L'Osteria-Kette dann ab Freitag, 14. Juli geöffnet, hieß es auf Anfrage.

Auch die Eröffnung des Motel One, eines Hotels mit 233 Zimmern mitten in der Innenstadt steht kurz bevor. Ging man allerdings im April in der Zentrale in München von einer Eröffnung des Hotels im Juni aus, sind die Zimmer des Hauses auf der Motel-One-Webseite derzeit ab Mitte August buchbar. Auf Anfrage heißt es aus der Münchner Zentrale, die Eröffnung des Hauses sei ebenfalls bereits für Mitte Juli geplant.

