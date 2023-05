Würzburg

Mozartfest für Einsteiger: Alles, was Sie zum traditionsreichen Würzburger Klassikfestival wissen müssen

Plus Bald ist wieder Mozartfest. Das Festival hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Für alle, die noch nicht zu den Stammgästen gehören, hier die wichtigsten Informationen.

Von Marius Flegler

Lang ist es nicht mehr hin bis zum Mozartfest im 102. Jahr nach seiner Gründung in Würzburg. Egal, ob Sie Stammgast oder Einsteiger sind: Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zu Würzburgs großem Klassikfestival.

Was ist das Würzburger Mozartfest überhaupt?

Das Mozartfest wurde 1921 ins Leben gerufen, erstreckt sich mit zahlreichen Veranstaltungen über mehrere Wochen und stellt jährlich die Werke von Wolfgang Amadé Mozart in den Mittelpunkt. Das Würzburger Festival gilt als ältestes Mozartfest Deutschlands. Hauptveranstaltungsstätte ist die Würzburger Residenz mit dem prachtvollen Kaisersaal, aber auch an anderen Orten in der Stadt finden Konzerte, Lesungen und sogar Tanzveranstaltungen statt.

