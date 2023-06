Würzburg

02.06.2023

Mozartfest Würzburg 2023 ist eröffnet: Großer Andrang auf dem Roten Teppich an der Residenz

Plus Vier Wochen lang lockt das Mozartfest Würzburg mit einer Vielzahl an Konzerten sowie mit weiteren Veranstaltungen. Am Freitagabend war feierliche Eröffnung in der Residenz.

Von Torsten Schleicher

Erst kam das Schaulaufen der Gäste auf dem Roten Teppich, dann die Musik: Am Freitagabend ist in der Würzburger Residenz das Mozartfest eröffnet worden. Bis zum 2. Juli erwarten die Besucherinnen und Besucher 84 Veranstaltungen, die an 30 Orten stattfinden – etwa in der Residenz, im Hofgarten (Nachtmusiken), in Kirchen, Klöstern, Weingütern und Industriedenkmälern wie dem Bürgerbräugelände im Stadtteil Zellerau.

Neben dem klassischen Konzert stehen auch besondere Formate auf dem Programm, darunter ein interaktives Hörspielkonzert oder ein "Dating Concert", bei dem Besucherinnen und Besucher per App ihre Lieblingsstücke "liken" und dann sogar "daten" können. Artiste étoile des Festivals ist in diesem Jahr die 1972 in Hildesheim geborene Pianistin Ragna Schirmer, sie wird in zehn Konzerten zu hören sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

