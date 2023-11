mpLeserfoto2023: So können Sie Ihr Instagram-Foto allen in der gedruckten Zeitung zeigen

Von Lukas Will

Wieder sucht die Redaktion die schönsten Fotos der Leserinnen und Leser auf Instagram! Eine Auswahl davon wird anschließend in der Zeitung abgedruckt.

Den Instagram-Auftritt der Main-Post schmücken neben allerlei nachrichtlichen Inhalten und Bilder unserer Profi-Fotografen auch zu einem bedeutenden Teil die Bilder unserer Leserinnen und Leser. Für die vielen Vorschläge möchte sich die Redaktion nun wie in den vergangenen Jahren bedanken: Unter dem Hashtag #mpLeserfoto2023 suchen wir bis 28. November 2023 die beeindruckendsten Fotos aus Unterfranken. Eine Auswahl drucken wir anschließend in der Zeitung ab - voraussichtlich am Samstag, dem 2. Dezember.

Wie kann ich teilnehmen?

In Instagram auf dem eigenen Profil bis 28. November 2023 eines oder mehrere selbsterstellte Fotos aus Unterfranken in der Beschreibung oder einem Kommentar mit dem Hashtag #mpLeserfoto2023 versehen und unser Profil @mainpost.de im Bild markieren. Wichtig: Das Profil muss öffentlich einsehbar sein, um teilnehmen zu können.

Mit der Verwendung des Hashtags und dem Markieren unseres Profils stimmen Sie den Teilnahmebedingungen zu.

Wie erhöhe ich meine Chancen ausgewählt zu werden?

Alle eingesendeten Fotos werden von der Redaktion gesichtet und einige davon für den Abdruck in der nächsten Print-Ausgabe der Main-Post ausgewählt. Dabei soll möglichst ein Querschnitt durch ganz Unterfranken gezeigt werden.

Eine kurze Beschreibung des Motivs im Bildtext auf Instagram und eine möglichst präzise Ortsangabe sind dabei ausdrücklich erwünscht.

Der Einsatz übermäßiger Bildbearbeitung oder das Einfügen von Wasserzeichen senken die Chance auf einen Abdruck. Fotomontagen müssen entsprechend gekennzeichnet sein.

Welche Rahmenbedingungen gelten bei #mpLeserfoto2023?

Die eingeräumten Nutzungsrechte an den Fotos werden generell nicht vergütet. Abgebildete Personen müssen ihr Einverständnis für die Veröffentlichung gegeben haben, was im Streitfall vom Einsender des Fotos belegt werden muss. Bitte die Teilnahmebedingungen beachten!

Zeigt die Main-Post auch außerhalb der Aktion #mpLeserfoto2023 Bilder von Leserinnen und Lesern?

Neben professionellen Fotos, die bei der journalistischen Recherche in Unterfranken entstehen, zeigen wir auf Instagram auch viele Bilder von Hobby-Fotografen aus der Region. Dabei kann sich jeder zu jeder Zeit beteiligen: Einfach das Instagram-Profil @mainpost.de auf einem selbst geschossenen und bemerkenswerten Bild aus der Region markieren. Die Redaktion wählt fortlaufend die besten Einsendungen aus und veröffentlicht sie unter Angabe des Urhebers im Main-Post-Account mit aktuell über 43.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Auch wer auf seinem Profil selbst nur wenige Abonnentinnen und Abonnenten hat, kann so sehr viele Menschen erreichen und Aufmerksamkeit für seine Bilder schaffen.

Hinweis: Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram unterstützt oder organisiert. Mehr dazu in den Teilnahmebedingungen.