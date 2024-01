Rottendorf

04:00 Uhr

"Müssen unsere Bauern schützen": Warum Haustechniker Lothar Seger beim Protest an der Autobahn dabei war

Das Handwerk solidarisiert sich mit der Landwirtschaft: Haustechnik-Unternehmer Lothar Seger (links) aus Rottendorf nahm mit Kollegen am Montag an den Bauerndemos in Estenfeld bei Würzburg teil.

Plus Die Demos von Landwirten rufen auch andere Berufsgruppen auf den Plan. Ein Handwerker aus Rottendorf sagt, warum er sich von allen mehr Gemeinschaftsgeist wünscht.

Die Bauernproteste in dieser Woche mobilisieren auch Menschen aus Berufen jenseits der Landwirtschaft. So gingen bei den Großdemonstrationen am Montag in Unterfranken vereinzelt auch Handwerker und Vertreter von Speditionen auf die Straße. Deutlich wurdet die Ausweitung des Protests gegen die Sparpläne der Bundesregierung bei einem Aufruf zu einer Protestveranstaltung in Würzburg an diesem Mittwoch: Der Bayerische Bauernverband lud unter dem Motto "Mittelstand und Bauernstand Hand in Hand" ausdrücklich auch Spediteure, Bäcker, Metzger, Gastronomen, Brauer und Landmaschinenmechaniker ein.

Von offizieller Seite des Handwerks gibt es indes keine Positionierung. Die Handwerkskammer für Unterfranken (HWK) sei eine Anstalt des öffentlichen Rechts und könne sich deshalb zu den Protesten nicht äußern, heißt es aus der Pressestelle. Auch die Innungen in der Region bleiben zurückhaltend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

