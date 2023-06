Würzburg

04:00 Uhr

"Musikalische Würdigung": Stahlzeit wollen trotz Vorwürfen mit Rammstein Tribut-Show in Würzburger Posthalle auftreten

"Stahlzeit" sind dafür bekannt, die Liedtexte und Bühnenshows von Rammstein originalgetreu nachzuahmen – so wie bei dem Konzert in Bamberg im vergangenen Jahr.

Plus Die Missbrauchsvorwürfe gegen Sänger Till Lindemann sind weiter in der Diskussion. Die Band Stahlzeit zollt Rammstein am 24. Juni in Würzburg dennoch Tribut. Wie passt das zusammen?

Von Gina Thiel

Seit Tagen reißen die Schlagzeilen rund um die Band Rammstein nicht ab. Mehrere Frauen haben sich in den vergangenen Wochen zu Wort gemeldet und Frontsänger Till Lindemann des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Systematisch sollen jungen Frauen vor und während der Konzerte ausgesucht und zu Aftershowpartys eingeladen worden sein. Die Frauen berichten von Erinnerungslücken, blauen Flecken und nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen.

Zwischen diesen Vorwürfen wird am 24. Juni eine "Rammstein Tribute Show" in der Posthalle in Würzburg stattfinden. "Stahlzeit", so heißt die Rammstein-Coverband, hat sich bereits 2005 gegründet und kopiert seitdem die Lieder und Bühnenshow des Originals. Das Geschäftsmodell entstand lange bevor die Vorwürfe gegen Lindemann publik wurden.

