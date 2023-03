Würzburg

vor 57 Min.

Entscheidung über Asylantrag: Chia Rabiei darf in Deutschland bleiben

Bei der Messerattacke in Würzburg am 25. Juni 2021 hatte sich Chia Rabiei dem Täter mit einem Rucksack entgegengestellt.

Plus Bei der Messerattacke in Würzburg im Juni 2021 riskierte er sein Leben, um andere zu schützen. Ihm selbst drohte die Abschiebung. Am Montagmittag gab es eine Überraschung.

Von Jonas Keck

Chia Rabiei soll kein Recht auf Asyl in Deutschland haben. So sieht es zumindest das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und hat den Asylantrag des 43-jährigen Kurden, der in Würzburg lebt und arbeitet, abgelehnt. Rabiei war bundesweit bekannt geworden, weil er am 25. Juni 2021 bei der Messerattacke am Barbarossaplatz in Würzburg sein Leben riskiert hatte, um andere Menschen vor dem psychisch kranken Täter zu beschützen.

