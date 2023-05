Lülsfeld

vor 27 Min.

Mutmaßliche Vergewaltigung in früherem Kloster Lülsfeld: "Go&Change"-Guru in Untersuchungshaft

Das frühere Kloster "Maria Schnee" in Lülsfeld wird seit 2017 von der Gemeinschaft "Go & Change" bewohnt.

Plus Immer wieder berichteten Aussteigerinnen von "Go&Change" gegenüber dieser Redaktion von sexualisierter Gewalt in der Gemeinschaft. Nun hat es eine Festnahme gegeben.

Von Benjamin Stahl

Bei einem Polizeieinsatz am Donnerstag in dem ehemaligen Kloster in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt), wurde der Kopf der Gemeinschaft "Go&Change", die den Gebäudekomplex bewohnt, festgenommen. Das ergaben Recherchen dieser Redaktion.

Wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt und das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag bestätigten, wird wegen eines Sexualdeliktes ermittelt. Dass es sich bei dem Beschuldigten um den 41-Jährigen handelt, der innerhalb der Gemeinschaft laut Aussteigerinnen und Aussteigern den Status eines Gurus genießt, wollten die Ermittler nicht bestätigen.

