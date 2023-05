Mutmaßlicher Betrug mit Schwarzarbeit und Corona-Hilfen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Würzburger Club-Betreiber

Plus Ehemalige Mitarbeitende eines Würzburger Club-Betreibers erheben schwere Vorwürfe gegen ihren damaligen Chef. Schwarzarbeit und Subventions-Betrug stehen im Raum.

Schwere Vorwürfe gegen einen Würzburger Club-Betreiber: Ein ehemaliger Mitarbeiter erhebt gravierende Anschuldigungen gegen seinen damaligen Chef. Dabei ist nicht nur von Subventions-Betrug die Rede. Auch von hohen Schwarzgeld-Zahlungen spricht der Mann, dessen Name der Redaktion bekannt ist, der aber anonym bleiben möchte. Er zeigte sich wegen Schwarzarbeit selbst an.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg bestätigt auf Anfrage, dass seit November 2022 ein Verfahren gegen den Würzburger Club-Betreiber "wegen verschiedener Tatvorwürfe" geführt wird. Auch Durchsuchungen habe es bereits gegeben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt zudem, dass das Verfahren auf eine Anzeige zurückgeht.