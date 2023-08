Heustreu

18.08.2023

Mutter stürzt bei Fahrradtour mit Kindern in Heustreu: Für den Sohn gab es zum Geburtstag einen Polizei-Teddybär

Bei einer Fahrradtour mit ihren Kindern stürzte eine Mutter in Heustreu (Symbolbild).

Plus Eine Fahrradtour mit ihren Kindern endete für eine Mutter bei Heustreu im Krankenhaus. Den Kindern passierte nichts, der Sohn erhielt sogar ein Geschenk.

Diese Fahrradtour mit ihren Kindern hatte sich eine 43-jährige Mutter sicher ganz anders vorgestellt. Laut Bericht der Bad Neustädter Polizei war die Frau am Donnerstag gegen 11 Uhr mit ihren drei Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren unterwegs. Der Sohn und die Tochter fuhren voraus, sie hinterher.

An einer Einmündung in Heustreu schaute die Mutter nach rechts in die Straße und fuhr dabei aus Unachtsamkeit auf das Hinterrad der vor ihr fahrenden siebenjährigen Tochter. Die 43-Jährige stürzte von ihrem Fahrrad und brach sich den Unterarm. Eine ambulante Versorgung war deshalb notwendig.

