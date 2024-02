Mutter wegen sexuellen Missbrauchs der siebenjährigen Tochter auf der Anklagebank

Plus Das Landgericht Würzburg hat einen ungewöhnlichen Fall auf dem Tisch: Warum der Freund der Frau als Komplize mit vor Gericht steht und der Prozess schnell zu Ende geht.

Am Mittwoch hatte das Landgericht Würzburg ein heikles Thema auf dem Tisch: Den sexuellen Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens – nicht durch den Stiefvater oder einen anderen Mann, sondern durch die eigene Mutter.

Die Frau soll ihr damals siebenjähriges Mädchen laut Anklage im März 2020 teilweise entkleidet, zum Posieren veranlasst und aktiv sexuell missbraucht haben. Davon zeugen Bilder und kurze Filmchen per Handy, die sie dabei anfertigte. Auf einem Video ist zu hören, wie die Angeklagte das kleine Opfer nach der Tat mahnt: "Aber du sagst nix, gell?"