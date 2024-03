Nach 1185 Tagen ist der Krebs wieder zurück: Lebensretter für den an Blutkrebs erkrankten Benny gesucht

Plus Aufgeben ist für Benny keine Option: Bereits vor drei Jahren erkrankte er an Blutkrebs, machte eine harte Zeit durch, doch nach vielen Klinikbesuchen und einer Stammzellspende schien der Krebs besiegt. Endlich konnte er wieder Zeit mit seiner Familie verbringen und sogar die Zugspitze besteigen.

Aufgeben ist für Benny keine Option: Bereits vor drei Jahren erkrankte er an Blutkrebs, machte eine harte Zeit durch, doch nach vielen Klinikbesuchen und einer Stammzellspende schien der Krebs besiegt. Endlich konnte er wieder Zeit mit seiner Familie verbringen und sogar die Zugspitze besteigen.

Doch der 6. März änderte alles: Nach 1185 Tagen ist der Krebs wieder zurück und Benny benötigt erneut eine Stammzellspende. Deswegen organisieren seine Freundinnen und Freunden mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/benny als Stammzellspenderin oder Stammzellspender registrieren. Zudem findet am 16. März von 10 bis 17 Uhr eine Registrierungsaktion auf der neuen Frühlingsmesse meego, Händelstr. 1, in 97469 Gochsheim statt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.