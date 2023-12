Schweinfurt

04:00 Uhr

Nach 121 Jahren bleibt der Ofen aus: Harald Blank schließt seine Bäckerei-Konditorei in Schweinfurt

Plus Früher gab es neun Bäckereien im Gründerzeitviertel, heute ist Blank's Backstube die letzte. Auch ihre Zeit ist abgelaufen. 2024 wird es sie nicht mehr geben.

"Irgendwann kommt für jeden der Zeitpunkt, zu gehen." Harald Blank sagt das ohne viel Pathos. Es gibt Momente wie diese, beim Interview in der Backstube, da kann er das, was kommt, gut wegstecken. Und dann, sagt er offen, gibt es andere. Momente mit Kloß im Hals, Wehmut. Zum 31. Dezember 2023 schließt Harald Blank seine Bäckerei-Konditorei "Blank's Backstube" in der Sattlerstraße in Schweinfurt. Nach 121 Jahren Familienbetrieb-Geschichte in Schweinfurts Gründerzeitviertel.

Die sollte eigentlich noch weiter gehen. Einer seiner beiden Söhne hat Bäcker gelernt. Die Nachfolge schien geregelt. Eine Mehlallergie machte dem einen Strich durch die Rechnung. Und er selbst? Mit 62 sei er eigentlich noch zu jung für den Ruhestand. Und das Geschäft läuft gut. Harald Blank gibt aus gesundheitlichen Gründen auf.

