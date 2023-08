Nach 27 Jahren in Würzburg: Bekleidungsgeschäft Zeitzeichen in der Theaterstraße schließt

Plus Auf den sozialen Medien verkündet die Geschäftsführung des Modegeschäfts Zeitzeichen sein Aus. Was die Gründe für die Schließung nach 27 Jahren sind.

"Diese Entscheidung fällt uns unendlich schwer. Dennoch sind wir zu diesem Schritt gezwungen", schreibt das Würzburger Bekleidungsgeschäft Zeitzeichen auf seinem Facebook-Account und verkündet somit sein Aus. 27 Jahre lang gehörte das inhabergeführte Geschäft in der Theaterstraße mit seiner Auswahl für Frauen und Männer zu einem beliebten Anlaufpunkt für einkaufsfreudige Würzburgerinnen und Würzburger. Doch nun ist Schluss damit. Am 30. September öffnet der Store zum letzten Mal für seine Kundinnen und Kunden.

Zwei Gründe nennt der Chef für die Schließung: "Aufgrund des hohen Personalmangels und der schlimmen wirtschaftlichen Situation sind wir gezwungen (...) zu schließen", heißt es in den sozialen Medien. Ab dem 24. August bis 30. September habe das Geschäft geänderte Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr.