Würzburg

17:00 Uhr

Nach Abbruch und Absagen: In Würzburg treten Sisters of Mercy auf, doch der Sänger irritiert mit seiner Performance

Andrew Eldritch, Sänger der Sisters of Mercy, hielt sich bei seinem Auftritt in der Würzburger Posthalle lieber im Hintergrund. Gitarrist Ben Christo (vorne) lässt die Muskeln spielen.

Plus Die Sisters of Mercy kassieren gerade einen Verriss nach dem anderen. Mal brechen sie ein Konzert ab, mal tritt die Band gar nicht erst auf. Wie der Abend in Würzburg verlaufen ist.

Von Nadine Klikar

Wer am Samstagabend noch schnell seine Tickets für das Sisters-of-Mercy-Konzert in der Würzburger Posthalle verkaufen will, der hat im wahrsten Sinne des Wortes schlechte Karten. Denn die Tickets gibt's hier rund eine halbe Stunde nach Einlassbeginn sogar geschenkt. "Schließ mich in dein Nachtgebet ein", sagt eine Dunkelhaarige und drückt einem verdutzt dreinschauenden Anfang-50er ihr Ticket in die Hand.

Woher der Großmut? Keiner weiß so genau, ob die Sisters of Mercy heute Abend überhaupt spielen werden. Oder ob wieder nach der Vorband Schluss ist so wie neulich in Köln. Oder ob das Konzert nach 40 Minuten abgebrochen wird wie in Berlin. Die Termine in Wiesbaden und Frankfurt wurden bereits im Vorfeld abgesagt: gesundheitliche Probleme. Sänger Andrew Eldritch wird für seine Gigs bei der laufenden Tour regelmäßig verrissen: Er wirke verwirrt, der Gesang sei bodenlos, eine einzige Demontage der eigenen Marke.

