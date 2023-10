Rieden

17:00 Uhr

Nach Absage von Prozess zum Mordfall Simone Strobel: Gericht spricht Ex-Freund sechsstellige Entschädigung zu

Plus Nach der Einstellung eines Verfahrens zum Mordfall Strobel in Australien bleibt für die Familie im Landkreis Würzburg eine Hoffnung: Kommen alle Indizien auf den Tisch?

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Reichlich blamiert waren australische Ermittler, als sie im Juni diesen Jahres in letzter Minuten einen geplanten Prozesses zum Tod der in Australien getöteten Simone Strobel abgesagt haben. Ein Jahr lang hatten sie gegen den Ex-Freund der Erzieherin ermittelt – und standen am Ende mit leeren Händen da.

Nun kommt es noch bitterer: Das Gericht im australischen Lismore sprach dem Ex-Freund Tobias M., der aus dem Landkreis Main-Spessart stammt und inzwischen in Australien verheiratet ist, jetzt sogar eine sechsstellige Summe als Entschädigung zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen