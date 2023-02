Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

Nach neun toten Radfahrern im vergangenen Jahr mahnt die Polizei Unterfranken zum Helmtragen - braucht es eine Helmpflicht?

Plus Viele Radfahrerinnen und Radfahrer sind ohne Helm unterwegs. Gleichzeitig steigt die Zahl an Unfällen. Jetzt reagiert das Polizeipräsidium.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Die Polizei in Unterfranken wäre froh, wenn sich mehr Radfahrerinnen und Radfahrer ein Beispiel am Würzburger Bischof Franz Jung nehmen würden: Den schützt nämlich, wenn er in die Pedale tritt, nicht nur eine Portion Gottvertrauen, sondern auch ein Fahrradhelm. Die Kampagne #KopfEntscheidung, mit der die Polizei seit 2021 für das Helmtragen wirbt, wird von Würzburgs Oberhirten und vielen weiteren Prominenten unterstützt - und sie scheint notwendiger denn je. Denn aktuelle Zahlen des Polizeipräsidiums sind bedenklich.

