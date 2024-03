Bad Neustadt

21.03.2024

Nach angekündigten Stellenabbau bei Bosch: Sind die Jobs bei BSH Hausgeräte in Bad Neustadt noch sicher?

Plus Der Bosch-Konzern hat einen großflächigen Stellenabbau verkündet. Was die Pläne für das Werk von BSH Hausgeräte in Bad Neustadt bedeuten.

Von Michael Endres

In den vergangenen Monaten wurde Pläne von Bosch bekannt, denen zufolge 7000 Stellen zur Disposition stehen würden. Dagegen sind an diesem Mittwoch rund 25.000 Boschbeschäftigte an verschiedenen Standorten des Konzerns in Deutschland auf die Straße gegangen. Laut einem Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" aus dem Februar will Bosch weltweit rund 3500 Stellen in seiner Hausgerätesparte abbauen. Vor allem im indirekten Bereich, wozu unter anderem die Verwaltung zählt. Wie die Zeit mit Verweis auf das Unternehmen weiter berichtet, seien davon 450 Stellen in Deutschland betroffen, allerdings zunächst nicht in der Produktion.

Die Hausgerätesparte von Bosch, ein 1967 gegründetes Joint Venture von Bosch und Siemens, ist bekannt unter dem Namen BSH Hausgeräte GmbH und unterhält unter anderem einen Standort in Bad Neustadt. Laut Unternehmensangaben sind in der Saalestadt derzeit rund 460 Mitarbeitende beschäftigt. Nach den Stellenabbau-Plänen des Boschkonzerns drängt sich jetzt die Frage auf, ob auch deren Arbeitsplätze in Gefahr sind.

