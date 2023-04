Nach Angriff auf den "Drachenlord" in Würzburg: Polizei hat Hinweise bekommen und ermittelt weiter

Plus Videos von der Auseinandersetzung an einem Bahnsteig kursierten kurz danach im Internet. Mittlerweile hat die Polizei auch Hinweise aus der Bevölkerung bekommen.

Drei Wochen nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei bis vier Männern und dem als "Drachenlord" bekannten Youtuber Rainer Winkler auf einem Bahnsteig am Würzburger Hauptbahnhof, ermittelt die Bundespolizei weiter. Man habe inzwischen zu dem Vorfall Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage.

Während der laufenden Ermittlungen wolle man aber noch keine Angaben darüber machen, wer in dem Fall Opfer oder Täter sei, so die Bundespolizei. Und auch nicht darüber, ob der "Drachenlord" Strafanzeige erstattet hat oder ob seine Gegner identifiziert wurden.