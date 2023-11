Schweinfurt

27.11.2023

Nach Ankündigung weiterer Streiks im Handel: Wie die Situation aktuell bei Kaufland und Edeka in der Region ist

Plus Die Gewerkschaft bestreikt die Logistik der beiden Konzerne während des Weihnachtsgeschäfts. Vereinzelt kommt es bereits zu Lieferengpässen.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Nachdem auch die achte und vorerst letzte Verhandlungsrunde dieses Jahres im Groß- und Außenhandel vergangene Woche kein Ergebnis gebracht hatte, stehen Gewerkschaft und Arbeitgeber wieder am Anfang. Seit mehreren Monaten verhandeln Verdi und der Bayerische Landesverband Großhandel, Außenhandel (LGAD) erfolglos über einen neuen Tarif für Angestellte in der Handels-Logistik.

Weil es beide Seiten bisher nicht geschafft haben, sich zu einigen, kommt es bayernweit seit Mai immer wieder zu Streiks. In Unterfranken konzentrieren sich die Proteste vor allem auf die beiden Zentrallager von Edeka in Gochsheim und Kaufland Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt. Die Folgen des Tarifkonflikts gingen zwischenzeitlich so weit, dass sich in den Regalen mancher Supermarktfilialen Lücken auftaten.

