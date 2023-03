Schweinfurt

04:00 Uhr

Nach Aus von Galeria Kaufhof in Schweinfurt: Übernimmt Modekette Aachener den Standort?

Plus Was passiert mit der Galeria-Filiale in Schweinfurt 2024 – Diese Frage beschäftigt vor allem die Mitarbeitenden. Gibt es nach buero.de einen neuen Interessenten?

Von Michael Endres