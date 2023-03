Karlstadt

01.03.2023

Nach Ausschluss vom Karlstadter Faschingsumzug: "Mexikaner Karlburg" sehen sich dem "ausgiebigen Neid der Karschter" ausgesetzt

Die "Mexikaner Karlburg" wurden vom Faschingszug in Karlstadt ausgeschlossen, weil Sicherungskräfte laut der Stadtverwaltung Bierflaschen bei sich hatten.

Plus Im kommenden Jahr wollen die Karlburger womöglich nicht wieder an Unterfrankens zweitgrößtem Umzug teilnehmen. Was sagen Stadtverwaltung und KaKaGe zu der Kritik?

Von Corbinian Wildmeister

Es war ein kleiner Skandal auf Unterfrankens zweitgrößtem Faschingszug. Das Ordnungsamt der Stadt Karlstadt und die Polizei haben wie berichtet den Wagen der Gruppe "Mexikaner Karlburg" am Faschingssonntag vom Umzug der Karlstadter Karnevalsgesellschaft (KaKaGe) ausgeschlossen.

