Haibach

06.05.2023

Nach Badeunfall in Haibach: Fünfjähriger Junge in Klinik verstorben

Plus Der Fünfjährige, der bei einem Unfall während eines Schwimmkurses in Haibach (Lkr. Aschaffenburg) schwer verletzt wurde, ist in der Klinik gestorben. Nun ermittelt die Kripo.

Von Bearbeitet von Ralf Zimmermann

Wie bereits berichtet, ist es am vergangenen Freitag (28.April) im Hallenbad in Haibach (Lkr. Aschaffenburg) während eines Schwimmkurses zu einem Badeunfall gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt hierbei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Das Kind ist nach Polizeiinformationen am Freitagabend in der Klinik verstorben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in der Folge nun wegen fahrlässiger Tötung und prüfen weiterhin im Rahmen der akribisch geführten Ermittlungen, ob in dem Fall möglicherweise Aufsichtspflichten verletzt worden sind.

