Nach Brand im Würzburger Club Odeon äußert sich nun Betreiber Frank Knüpfing: Sollte der Unfall im Club vertuscht werden?

Bis auf eine Stellungnahme auf Social Media hüllte sich der Odeon-Betreiber Frank Knüpfing zum Brand-Unfall Mitte Mai bislang in Schweigen. Jetzt äußert er sich erstmals zur Kritik.

Plus Nach dem Brand-Unfall im Odeon Mitte Mai wurde Kritik laut. Von Vertuschung war unter anderem die Rede. Chef Frank Knüpfing äußert sich im Gespräch nun erstmals dazu.

Knapp sieben Wochen ist der furchtbare Unfall im Würzburger Club Odeon nun her. Wie berichtet, hatte eine Mitarbeiterin der Bar bei einer der im Club üblichen Feuershows Alkohol auf eine bereits brennende Theke geschüttet und damit die Flammen weiter angeschürt. Das Feuer ging auf einen Partygast über, der am Ende der Theke stand. Sein Oberkörper und Kopf standen in Flammen. Ein Video, das den Unfall zeigte, wurde von zahlreichen Würzburgerinnen und Würzburgern geteilt.

Das Opfer lag im künstlichen Koma und der Club wurde vorübergehend geschlossen. Grund waren festgestellte Mängel, erklärte die Stadt Würzburg. Gegen die Barkeeperin wird derzeit ermittelt. Odeon-Betreiber Frank Knüpfing hüllte sich bislang in Schweigen - bis jetzt. In einem Gespräch mit der Redaktion äußert er sich nun erstmals zu dem Brand-Unfall.

