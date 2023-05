Würzburg

Nach Brand-Unfall im Würzburger Club Odeon: Nun findet auch eine Kontrolle in der Großdisko Airport statt

Gibt es in der Würzburger Großraum-Disko Airport Mängel? Das behauptet ein ehemaliger Mitarbeiter. Frank Knüpfing (Bild) hatte 2018 den Club in der Gattingerstraße übernommen.

Plus Nach dem Unfall im Club Odeon, bei dem ein Partygast schwer verletzt wurde, erhebt ein ehemaliger Mitarbeiter Vorwürfe. Nun wird auch ein weiterer Club des Betreibers kontrolliert.

Neun Tage ist der furchtbare Unfall im Würzburger Club Odeon her, bei dem ein Partygast schwere Verbrennungen an Oberkörper und Kopf erlitten hatte. Und nun kommen gegen den Odeon-Betreiber Frank Knüpfing neue Vorwürfe zutage. Knüpfing hatte 2018 auch die Großdisko Airport in der Gattingerstraße übernommen. Auch dort soll es Mängel geben, das behauptet ein ehemaliger Mitarbeiter gegenüber der Stadt Würzburg.

In der vergangenen Woche habe die Stadt von dem ehemaligen Mitarbeiter den Hinweis bekommen: "Es seien Mängel vorhanden", erklärt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg auf Anfrage. Die Mängel hätten jedoch keine weitere Bestimmung bekommen. "Wir konnten diese weder zuordnen noch identifizieren." Deshalb findet an diesem Montagnachmittag eine Kontrolle im Airport mit Bauaufsicht und Amt für Zivil- und Brandschutz statt.

