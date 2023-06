Bamberg/Hofheim

15:45 Uhr

Nach Brandstiftung in Hofheim: Angeklagter zu Freiheitsstrafe verurteilt - aber nicht wegen Mordversuchs

Erfolgreiche Verteidigung: Anwalt Dr. Michael Schulze (links) und der Angeklagte am ersten Prozesstag am Landgericht Bamberg. An diesem Montag, dem fünften Verhandlungstag, fiel das Urteil.

Plus Das Urteil am Landgericht Bamberg am Montag: kein vierfacher Mordversuch. Warum der 36-jährige Angeklagte jetzt nicht ins Gefängnis kommt und was sein Bruder wünscht.

Kein vierfacher Mordversuch. "Nur" versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung, einfache Brandstiftung und Sachbeschädigung. Am Landgericht Bamberg war der 36-jährige Angeklagte aus Schweinfurt am Ende selbst überrascht, wie glimpflich er nach seinem Brandanschlag in Hofheim (Lkr. Haßberge) davongekommen war.

"Ich hatte mit wesentlich mehr gerechnet. Ich akzeptiere das Urteil." Noch in seinem allerletzten Wort vor dem Schwurgericht sorgte der Angeklagte an diesem Montag für Aufsehen. Gerade hatte er erfahren, dass er wegen der Brandstiftung im Dezember 2022 in Hofheim eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monate erhalten hat. Aber, wie bereits mehrfach im Laufe dieses Prozesses, hatte er schon wieder beste Laune.

