Nach brisanter Recherche zu Wasserentnahmen in Unterfranken: Bayerisches Umweltministerium in Erklärungsnot

Plus Ein Bericht des Umweltministeriums sollte Recherchen der Main-Post und des BR über Wissenslücken der Wasserbehörden widerlegen. Warum das misslang - und was geplant ist.

Seit neun Monaten steht die Antwort des bayerischen Umweltministeriums auf einen Antrag von CSU und Freien Wählern (FW) im Landtag aus. Das Ministerium sollte eine "umfassende Datenbasis" über Wasserentnahmen in Unterfranken schaffen, lautete die Forderung der Regierungsfraktionen. Ziel war, damit die Enthüllungen der gemeinsamen Recherche von Main-Post und Bayerischem Rundfunk (BR) über eklatante Defizite bei der Kontrolle der Wasserentnahmen zu widerlegen.

Jetzt liegt die Antwort vor: In einem siebenseitigen Bericht lässt das Ministerium von Umweltminister Thorsten Glauber (FW) die wichtigsten Fragen zwar weiter offen, verspricht aber Verbesserungen bei der Wasserentnahme-Praxis in Bayern.