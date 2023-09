Kreis Schweinfurt

17:00 Uhr

Nach Bus-Chaos im vergangenen Schuljahr: So lief der Schulstart im Landkreis Schweinfurt

Aufatmen unter Eltern, Schulleitern und Landratsamt: In Arnstein sind in der ersten Schulwoche alle Schülerinnen und Schüler pünktlich zum Unterricht angekommen.

Plus An vielen Schulen hat sich die Situation deutlich verbessert. Völlig rund läuft der Busverkehr im Landkreis Schweinfurt aber noch nicht. Das sind die Gründe.

Mittwochmorgen, 7.20 Uhr am Schulzentrum in Arnstein: Noch vor den festgeschriebenen Zeiten trudeln nach und nach die Schülerinnen und Schüler mit den Regional- und Schulbuslinien aus den umliegenden Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt an der Haltestelle am Ortsausgang in der Schwebenrieder Straße ein. Kein Rennen, kein Schubsen. Wozu auch? Es ist ausreichend Zeit, um rechtzeitig zum Unterricht zu kommen.

Was selbstverständlich klingt, war im vergangenen Schuljahr eher die Ausnahme. Denn vor allem Ende des Schuljahres hatte es massive Verspätungen und Ausfälle von Regional- und Schulbuslinien im Landkreis Schweinfurt gegeben. Besonders betroffen war unter anderem die Buslinie von Schweinfurt nach Arnstein.

