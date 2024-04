Schweinfurt

04:00 Uhr

Nach Cannabis-Legalisierung: Wie die Behörden kontrollieren und wo in Schweinfurt Kiffen künftig erlaubt ist

Bei den Schweinfurter Behörden herrscht derzeit noch viel Unklarheit, was die Kontrolle des neuen Cannabisgesetzes betrifft.

Plus Trotz der Legalisierung gibt es viele Verbotszonen in Schweinfurt. Für die Behörden ist dennoch vieles unklar. Gekifft werden darf an vielen Orten nur mit Einschränkungen.

Von Marcel Dinkel

Seit 1. April dürfen Erwachsene in Deutschland Cannabis besitzen und konsumieren – unter Auflagen. Diese jedoch bereiten den lokalen Behörden in Schweinfurt Kopfzerbrechen. Laut der Stadt Schweinfurt sind die Polizei und das städtische Ordnungsamt zuständig für die Kontrollen und die Verfolgung von Verstößen gegen das Konsum- und Besitzverbot von Cannabis im Stadtgebiet.

Wie genau diese Kontrollen vorgenommen werden sollen, ist offenbar noch unklar. Ähnlich wie die Frage, wo in der Stadt legal geraucht werden darf. "Die konkrete Ausgestaltung befindet sich noch in Abstimmung", erklärt Werner Duske, Pressesprecher der Stadt Schweinfurt. Das neue Bundesgesetz sieht vor, dass Besitz, privater Anbau und Konsum von Cannabis in geringen Mengen für Erwachsene legal ist.

