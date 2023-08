Würzburg

17:00 Uhr

Nach dem Bratwurst-Streit beim Würzburger Hafensommer: "Die Nachfrage nach den Speisen variiert"

Der Streit um die Wurst beim Hafensommer schaffte es auch überregional in die Schlagzeilen. Am beliebtesten bei den Konzertgästen im Alten Hafen seien nun aber die Crostinos, hieß es jetzt auf Anfrage.

Plus Hoch ging es her beim Streit um die Wurst beim Würzburger Hafensommer. Der hat jetzt begonnen. Was wird dort nun am meisten gegessen? Wir haben nachgefragt.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Der hitzige Streit um die Bratwurst beim Würzburger Hafensommer ist schon lange beigelegt, ein Angebot der Tierschutz-Organisation PETA auf Lieferung von 500 fleischlosen Würsten kurz vor dem Beginn der sommerlichen Konzertreihe am Alten Hafen haben die Veranstalter ignoriert. Nach den ersten zehn Tagen des Musikfestivals steht jetzt fest: "Das vielfältige Programm des Hafensommers zieht sehr unterschiedliche Zielgruppen an. Die Nachfrage nach den unterschiedlichen Speisen variiert dementsprechend. Am beliebtesten sind die verschiedenen Crostinos." So lautet die kurze und knappe Antwort des städtischen Fachbereichs Kultur auf eine Anfrage dieser Redaktion nach den kulinarischen Vorlieben des Hafensommer-Publikums.

Würzburg schaffte es mehrere Wochen lang auch überregional in die Schlagzeilen

Im Vorfeld des Musikfestivals hatten die Stadtrats-Fraktionen von CSU, FDP/Bürgerforum und Freien Wählern mit Unterstützung von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) die ursprüngliche Entscheidung der Veranstalter, in diesem Jahr erstmals nur vegetarische Speisen beim Hafensommer anzubieten, als "übergriffig" und "Bevormundung" der Besucherinnen und Besucher des Festivals scharf kritisiert. Würzburg schaffte es mit den diversen Stellungnahmen, Interviews und hitzigen Debatten im Stadtrat mehrere Wochen lang auch überregional in die Schlagzeilen.

