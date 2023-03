Bad Neustadt

14:17 Uhr

Nach dem Großeinsatz bei einer Kinderdisco in Bad Neustadt: Wie der Betreiber der Diskothek den Abend erlebt hat

In der Diskothek Pinocchio kam es am Samstagabend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Kinder klagten im Rahmen einer Kinder- und Jugenddisco über Übelkeit. Mittlerweile geht die Polizei von einem Konsum von andernorts gekauften Energydrinks als Ursache aus.

Plus Pinocchio-Mitbetreiber Dirk Mehling betont: "Wir haben unser Möglichstes getan, an uns lag es nicht." Wird es dennoch bald wieder eine Kinderdisco geben?

Dirk Mehling ist seit über 30 Jahren im Diskotheken-Geschäft unterwegs. Aber so etwas habe er noch nicht erlebt, erklärt er gegenüber dieser Redaktion. Den Mit-Betreiber der Diskothek Pinocchio beschäftigen auch zwei Tage nach dem Großeinsatz von Rettungskräften die Ereignisse des Samstags. Die Diskothek hatte zusammen mit der Stadt Bad Neustadt eine Kinder- und Jugenddisco veranstaltet. Als anwesende Kinder über "Unwohlsein" klagten, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei geht davon aus, dass die Ursache für die Symptome der Konsum von andernorts gekauften Energydrinks war.

"Wir haben unser Möglichstes getan, an uns lag es nicht", betont Dirk Mehling am Montag auf Nachfrage. "Wir haben uns an alle Auflagen gehalten". Das Sicherheitskonzept sei 1:1 umgesetzt worden. Der Diskothekenbetreiber bedauert die Geschehnisse sehr, vor allem die dadurch entstandene Aufregung bei den Eltern.

