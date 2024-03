Würzburg/Arnstein

12:00 Uhr

Nach dem Protest gegen FDP-Politikerin Strack-Zimmermann in Würzburg: Polizei ermittelt gegen mehrere Demonstranten

Plus Die Bauern, die gegen die FDP-Politikerin protestierten, wollen mit Querdenkern und Putin-Verstehern nichts zu tun haben. Warum die Polizei aber auch gegen sie vorgeht.

Von Michael Czygan

Die Proteste gegen die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Sonntag in Würzburg haben ein Nachspiel: Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat mehrere Verfahren gegen Demonstrantinnen und Demonstranten eingeleitet. Gleich in neun Fällen ermitteln die Beamtinnen und Beamten wegen "Beleidigung zum Nachteil von Frau Dr. Strack-Zimmermann", heißt es in einer Antwort auf eine Nachfrage dieser Redaktion.

Beschuldigte sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer der angemeldeten Demonstration "Würzburger gegen den Krieg". Darunter sind, ausweislich der Wortbeiträge und Plakate am Sonntag, rund hundert linke Ostermarschierer, Russlandfreunde, Rechtsextreme und selbsternannte Querdenker.

