Nach dem Pyro-Irrsinn beim Derbysieg des FC 05 Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen

Als der FC 05 am 29. August mit 2:1 gegen den FC Eintracht Bamberg den Sieg holte, gab es nur einen bitteren Beigeschmack: Fans hatten Pyrotechnik gezündet, mit Folgen.

Die Polizei ermittelt, sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie hatten laut Polizei kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit im Bereich der Heimfans auf der Gegengeraden zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.