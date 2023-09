FUSSBALL

14:15 Uhr

Nach dem Tod eines 14-Jährigen: Der TSV Sackenbach hält Gedenkstunde ab und sagt Fußballspiele ab

Rund um das Nägelsee-Schulzentrum haben Passanten an mehreren Stellen Kerzen und Blumen niedergelegt. Nach dem Tod eines 14-Jährigen ist in Lohr die Anteilnahme groß.

Plus Die Anteilnahme ist groß und erstreckt sich auf viele Teile des örtlichen Lebens. Ein Sportverein ist im besonderen Maße davon betroffen.

Die Erschütterung nach dem Tod eines 14-Jährigen in Lohr ist groß, die Anteilnahme erfasst viele Bereiche des örtlichen Lebens. Ermittler gehen davon aus, dass der Jugendliche am Freitag von einem gleichaltrigen Mitschüler im Bereich des Nägelsee-Zentrums getötet wurde.

Abgesagt wurden die für Sonntag geplanten A- und B-Klassen-Fußballspiele des TSV Sackenbach, da das Opfer mit Spielern des Vereins aus dem Lohrer Stadtteil verwandt war: "Ich denke, mittlerweile haben alle mitbekommen, was Schreckliches passiert ist. Wir als Mannschaft und Verein stehen in dieser schweren Zeit zusammen. Unseren Mitspielern wurde nicht nur ein Angehöriger genommen, sondern ein Teil ihres Lebens: ein Neffe, ein Bruder, ein Sohn", schreibt TSV-Sportvorstand Ralf Stolle in einem Facebook-Post.

