Estenfeld

04:00 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall in Abu Dhabi: Geschwister aus Estenfeld sind beigesetzt worden - die Ermittlungen dauern an

Plus Am Freitag nahmen mehrere Hundert Trauernde von den beiden Verunglückten in ihrer Heimat Abschied. Der Staatsanwaltschaft liegt jetzt ein Unfallbericht aus den Emiraten vor.

Von Benjamin Stahl

Mehr als sieben Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Abu Dhabi sind am Freitag die beiden deutschen Todesopfer in ihrer Heimatgemeinde Estenfeld (Lkr. Würzburg) beigesetzt worden. Die 26-Jährige und ihr 25-jähriger Bruder hatten einen gemeinsamen Urlaub in Dubai verbracht und am 7. März einen Ausflug ins rund 140 Kilometer entfernte Abu Dhabi unternommen. Dort wurden sie als Fußgänger von einem Auto erfasst. Die Hintergründe des Unfalls sind weiter unklar.

Das Auswärtige Amt in Berlin antwortet auf Fragen der Redaktion, was dem Ministerium oder dem zuständigen deutschen Generalkonsulat in Dubai zum Unfallhergang bekannt ist: "Unsere Auslandsvertretungen unterstützen Betroffene beziehungsweise deren Angehörige bei Notfällen im Ausland – auch bei Sterbefällen." Dabei müsse man sich "allerdings am internationalen Recht und an den Gesetzen des jeweiligen ausländischen Staates orientieren". Die deutschen "Auslandsvertretungen haben insbesondere keine Befugnis, eigene Ermittlungen anzustellen". Übersetzt heißt das: Man ist auf die örtlichen Behörden angewiesen.

