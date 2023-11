Würzburg/München

18:00 Uhr

Nach Demo-Absage in Würzburg: Wie viel Rückhalt Daniel Halemba in der AfD hat und warum die Kundgebung ausfiel

Plus Gegen den 22-jährigen AfD-Abgeordneten aus Unterfranken wird wegen Volksverhetzung ermittelt. In der Partei scheint man sich nicht einig zu sein, wie man damit umgeht.

Von Benjamin Stahl, Benjamin Stahl, Henry Stern Artikel anhören Shape

Am Tag, an dem die AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" (JA) in Würzburg für ihn auf die Straße gehen wollte, weilte Daniel Halemba in Erlangen. Dort soll im Haus der Burschenschaft Frankonia, die vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird, der umstrittene Historiker und AfD-Politiker Stefan Scheil Medienberichten zufolge einen Vortrag gehalten haben. Das Thema: "Polens Großmachtphantasien im 21. Jahrhundert". Laut "Nürnberger Nachrichten" demonstrierten knapp 100 Menschen vor dem Burschenschaftshaus gegen Geschichtsrevisionismus.

Unterdessen blieb es am Samstag vor dem Justizzentrum in Würzburg still. Dort wollte die JA eigentlich demonstrieren unter dem Motto "Solidarität mit Daniel Halemba", gegen den die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Volksverhetzung ermittelt. Doch kurz vor der Veranstaltung erfolgte die Absage. Zu den Hintergründen wurde seitdem spekuliert.

