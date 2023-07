Kleinlangheim

16:04 Uhr

Nach der Brandstiftung in Kleinlangheim: Eigentümer des Hauses hat sich noch nicht bei der Gemeinde gemeldet

Ausgebrannte und vom Feuer zerstörte Gebäudeteile sind die Folgen des Brandes am Donnerstag in Kleinlangheim.

Plus Ein Brandstifter hätte beinahe einen Teil des Ortes abgefackelt: Dringend tatverdächtig und schon eingesperrt ist der Bewohner des Hauses. Nun sucht die Gemeinde den Eigentümer.

Von Hanns Strecker Artikel anhören Shape

Keine 24 Stunden ist es her, dass Kleinlangheim am Donnerstagabend gerade noch so einer Brandkatastrophe entkommen ist, da sitzt der mutmaßliche Feuerteufel schon hinter Schloss und Riegel. An fünf Stellen in einem nahegelegenen Waldstück hatte er Feuer gelegt, das nur unter dem energischen und schnellen Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden konnte – kurz vor seiner verheerenden Ausbreitung.

Kurze Zeit später waren Mitteilungen über einen Brand in einem Hofanwesen in der Wiesenbronner Straße eingegangen. Innerhalb weniger Minuten stand das Gebäude mit mehreren kleineren Anbauten im Vollbrand. Eine tiefschwarze Rauchwolke zeigte dem Großaufgebot der regionalen Feuerwehren den Weg: Mehr als 100 Einsatzkräfte nahmen den Kampf gegen das Feuer auf – und sie gewannen ihn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen