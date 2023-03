Münnerstadt/Frankfurt

11:30 Uhr

Nach der Niederlage bei OB-Wahl in Frankfurt: Was wird nun aus der unterfränkischen Grünen Manuela Rottmann?

Plus Die grüne Oberbürgermeister-Kandidatin will von Enttäuschung nichts wissen. Ihre politische Karriere wird Manuela Rottmann dennoch umplanen müssen. Aber wohin geht es?

Von Michael Czygan

Nein, enttäuscht über das Wahlergebnis sei sie nicht, sagt Manuela Rottmann am späten Sonntagabend am Telefon. Ein professionelles Statement, aber abnehmen muss man der Bundestagsabgeordneten aus Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) diese Worte nicht. Die 21,3 Prozent bei der Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt sind gemessen an den eigenen Ansprüchen zu wenig. Sie wollte die Abstimmung gewinnen - oder doch zumindest die Stichwahl gegen CDU-Mann Uwe Becker erreichen. Dafür hatte die 50-Jährige ihren sicheren Posten als Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium aufgegeben.

