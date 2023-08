Nach der Razzia beim TSV Aubstadt: Jetzt äußert sich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Plus Nach dem Einsatz des Zolls beim TSV Aubstadt im Mai fühlten sich Betroffene gegängelt. Aus Sicht der Beamten lief jedoch alles verhältnismäßig. Wie arbeitet der Zoll?

Gut drei Monate ist es her, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Schweinfurt in Aubstadt Räumlichkeiten des Fußballvereins TSV Aubstadt sowie diverse Privatwohnungen durchsucht hat.

Den Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten wird vorgeworfen, Trainer und Spieler über ihren eigentlichen Lohn hinaus schwarz bezahlt zu haben – also ohne Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabgaben zu entrichten.