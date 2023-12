Untereisenheim

04:00 Uhr

Nach der Stammzellentransplantation: So geht es dem kleinen Leo aus Untereisenheim in der Uni-Kinderklinik

Lange hat der kleine Leo aus Untereisenheim auf eine Stammzellenspende gewartet. Endlich, am 5. Dezember, war es in der Würzburger Uniklinik soweit: Dem Vierjährigen wurden fremde Stammzellen transplantiert.

Schon seit etwa sechs Wochen ist der kleine Leo aus Untereisenheim in der Kinderklinik des Universitätsklinikums Würzburg auf einer isolierten Station untergebracht. Fast immer mit dabei ist seine Mama Nadine Spiegel. Während sie mit dieser Redaktion telefoniert, spielt Leo im Hintergrund mit Lego, erzählt, lacht und mosert.

Nadine Spiegel ist froh, dass es Leo besser geht. Hinter ihm liegen anstrengende Tage mit Haarausfall, Fieber und Unwohlsein. Denn: Nach einer hoch dosierten Chemotherapie, die Leo über sich ergehen lassen musste, damit sein gesamtes Knochenmark und die erkrankten Zellen zerstört werden, bekam er am 5. Dezember die Stammzellen eines Spenders transplantiert. "Auf diesen Moment haben wir so lange gewartet und gehofft", sagt Spiegel mit klarer Stimme. Es scheint, als würde vieles von ihr abfallen, auch wenn noch einiges an Arbeit vor Leo und seiner Familie liegt.

