Nach der tödlichen Attacke in Würzburg: Wie oft kommt es in Unterfranken zu Messerangriffen?

Die Zahl der Messerangriffe nimmt zu - zumindest fühlt es sich für viele Menschen so an. Statistisch belegen lässt sich eine Zunahme beim Blick auf Daten der Polizei jedoch nicht.

Plus Gefühlt kommt es in der Region immer häufiger zu Gewalttaten, bei denen ein Messer eine Rolle spielt. Was die Fallzahlen sagen und wie die Statistik einzuordnen ist.

Von Benjamin Stahl

Nach der schrecklichen Messerattacke in Würzburg im Juni 2021 mit drei Toten kam es am vergangenen Sonntag unweit des damaligen Tatorts erneut zu einer furchtbaren Gewalttat, bei der ein Mann mit einem Messer getötet wurde. Als an diesem Dienstag dann ein mutmaßlicher Ladendieb in der Innenstadt festgenommen wurde, der eine Frau mit einem geschlossenen Klappmesser bedroht haben soll, war die Unruhe unter den Passantinnen und Passanten vor Ort greifbar.

Statistik des Bayerischen Landeskriminalamtes: Stabile Fallzahlen

Doch wie oft kommt es eigentlich zu Messerangriffen? Zahlen dazu erfasst das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) erst seit dem Jahr 2020. Seither kam es laut Statistik bayernweit zu 1668 Fällen aus dem Bereich der Gewaltkriminalität, bei denen auch ein Messer zum Einsatz kam. Die meisten Fälle, nämlich 607, wurden im Jahr 2022 gezählt. Zu Gewaltkriminalität zählen unter anderem Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub oder gefährliche sowie schwere Körperverletzung. In Unterfranken kam es im selben Zeitraum zu 127 solcher Fälle (2020: 45, 2021: 36, 2022: 46).

