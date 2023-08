Würzburg/Bad Kissingen

04:00 Uhr

Nach der Zinswende: Wohnungsbau in Mainfranken deutlich zurückgegangen - Mieten könnten dagegen weiter steigen

Plus Wegen der hohen Kosten hat Bauen an Attraktivität verloren. Dabei ist die Entwicklung in Mainfranken noch drastischer als in Bayern insgesamt.

Von Sophia Krotter

Der Wohnungsbau in Mainfranken ist deutlich zurückgegangen: Im ersten Halbjahr 2023 wurden 58 Prozent weniger Baugenehmigungen in Mainfranken erteilt als im Vorjahreszeitraum. Das teilte Stephan Kippes vom Immobilienverband Deutschland (IVD Institut) auf Anfrage mit.

Im Freistaat wurden in den ersten sechs Monaten etwa 10.000 Wohneinheiten weniger genehmigt als in der ersten Jahreshälfte 2022 - ein Rückgang um 29 Prozent. Damit ist der Trend in Mainfranken stärker ausgeprägt als in Bayern insgesamt.

