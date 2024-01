Kleinrinderfeld

16:20 Uhr

Nach Drohbrief und Vandalismus: Kommandanten der Feuerwehr Kleinrinderfeld treten zurück

Vandalismus: das Werbebanner des Landesfeuerwehrverbands Bayern in Kleinrinderfeld. Anfang Dezember wurden die Gesichter mit Farbe beschmiert, nur wenige Tage nachdem das Banner aufgehängt worden war.

Plus Bei der Feuerwehr Kleinrinderfeld ist derzeit völlig offen, wie es auf Führungsebene weitergeht. Was die Hintergründe sind und was Bürgermeister Engbrecht zu der Entwicklung sagt.

Von Torsten Schleicher

Sie sind die Helfer in der Not, retten Menschen aus lebensgefährlichen Situationen, schützen Haus und Gut: Bei einem Problem, das sie selbst betrifft, sehen sie aber keinen anderen Ausweg, als die Reißleine zu ziehen: Heiko Hombach, 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kleinrinderfeld, und 2. Kommandant Benedikt Tschall sind von ihren Funktionen zurückgetreten.

Die Entscheidung ist das Ergebnis von Anfeindungen und einer Bedrohung, die sich gegen die Kommandanten richtete. Heiko Hombach hatte kurz vor Weihnachten ein offenbar als Drohbrief verfasstes Schreiben an seinem Privatwagen vorgefunden. Angebracht worden war der Zettel in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember, einen Tag später traten Hombach und Tschall mit sofortiger Wirkung zurück.

