Nach Durchsuchung bei Würzburger Entsorgungsfirma: Antwort des Umweltministeriums wirft nun neue Fragen auf

Plus Was steckt hinter einer Anzeige des Landratsamts Main-Spessart gegen eine Würzburger Entsorgungsfirma? Das sagt die Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen.

Die im Landkreis Main-Spessart offenbar illegal gelagerten Baustoffe einer Würzburger Entsorgungsfirma waren für die Umwelt nicht gefährlich. "Gemäß den (...) zugeordneten Abfallschlüsselnummern handelt es sich nicht um gefährliche Abfälle", heißt es dazu in einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage von Patrick Friedl, naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag.