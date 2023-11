Nach Eilanträgen von Naturschutzverbänden: Verwaltungsgericht Würzburg stoppt Abschuss der zwei Rhöner Wölfe

Plus Die Abschussgenehmigung der Regierung von Unterfranken ist nach Klagen von "Freundeskreis freilebender Wölfe" und "Naturschutzinitiative" vorläufig ausgesetzt. Der Stand.

Der Abschuss der beiden Rhöner Wölfe ist erst einmal gestoppt. Nach entsprechenden Eilanträgen von zwei Naturschutzorganisationen verfügte das Verwaltungsgericht Würzburg an diesem Donnerstag, einen Bescheid der Regierung von Unterfranken vorläufig auszusetzen. Dieser hatte die "Entnahme" zweier Wölfe im Naturschutzgebiet Lange Rhön und im Raum Bischofsheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) ermöglicht. Damit muss die Jagd auf die Wölfe bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts über die Eilanträge ab sofort eingestellt werden.

Wie es in einer Mitteilung des Verwaltungsgerichts heißt, wurde der vorläufige Stopp der Abschussgenehmigung erforderlich, um einen kurzfristigen Abschuss der Wölfe noch vor einer Entscheidung über die Anträge zu verhindern. Eine Aussage über die Rechtmäßigkeit der Genehmigung zur Entnahme der Wölfe sei aber mit dieser Verfügung nicht verbunden.