Gössenheim

20.01.2024

Nach Einbruch in seine Firmenhalle: Gössenheimer Unternehmer startet Crowdfunding, um den Schaden zu begrenzen

Plus Bei einem Einbruch werden Julian Franks Werkzeug und Arbeitsmaterial gestohlen. Damit er möglichst schnell wieder arbeiten kann, startet er eine Crowdfunding-Kampagne.

Von Peter Schlembach Artikel anhören Shape

Als Julian Frank am 30. Dezember in seine Firmenhalle in Gössenheim kam, sah er nur Chaos, sagt er. Alles sei durchwühlt gewesen, Kisten, Kartons und andere Gegenstände lagen wild auf dem Boden verteilt. Einbrecher hätten alles durchsucht und sein Werkzeug und viele seiner Arbeitsmaterialien gestohlen. Der Einbruch bringe die Firma "Washhero" des 29-Jährigen an "den Rand des Zusammenbruchs", sagt er. Deshalb hat Frank eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Dabei kann über eine Online-Plattform Geld gespendet werden.

Seit Anfang 2021 ist Frank selbstständig und bereitet Fahrzeuge auf. Er wäscht Autos, poliert und versiegelt sie und versetzt sie zurück in den "optischen Neuzustand". Dazu benötigt er Poliermaschinen, Nasssauger, Hochdruckreiniger und Arbeitsmaterial wie Reiniger, Politur, Versiegelung. Das alles wurde ihm gestohlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen