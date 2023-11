Würzburg

17:00 Uhr

Nach Farbattacke der Letzten Generation an der Uni Würzburg: Kann die Farbe komplett entfernt werden?

Die Letzte Generation hatte am Montagmorgen das zentrale Hörsaalgebäude der Uni Würzburg mit Farbe beschmiert.

Plus Nach der Aktion am Montag hat die Universität Würzburg eine Reinigungsfirma beauftragt, um die Farbe zu entfernen. So lange wird es dauern, bis die Farbe wieder weg ist.

Von Gina Thiel

Auch am Morgen nach der Farbattacke der Letzten Generation auf das Hörsaalgebäude der Uni Würzburg leuchtet die orangene Farbe von der Fassade entgegen. Das könnte auch einige Zeit so bleiben, denn so einfach zu entfernen sind die Schmierereien nicht.

Esther Knemeyer, Pressesprecherin der Universität Würzburg, gibt sich dennoch recht hoffnungsvoll. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt sie: "Die Reinigung wird über 100 Stunden dauern." Das habe eine beauftragte Firma nach einer ersten Schadenssichtung als Zeitrahmen genannt. An den Glas- und den Kunststoffoberflächen lasse sich die Farbe gut entfernen, erklärt Knemeyer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

