Nach "Fastnacht in Franken"-Auftritt: Hat es sich Michl Müller jetzt mit seinen Nachbarn in Garitz verscherzt?

Plus Ordentlich auf die Schippe genommen hat der "Dreggsagg" in Veitshöchheim den Umbau seines Elternhauses im Bad Kissinger Stadtteil. Welche Pointen dabei das Leben schrieb.

Comedian Michl Müller ist wieder ein richtiger Garitzer. An seinem Geburtsort will er sich künftig zwischen seinen Auftritten quer durch das ganze Bundesgebiet erholen. Das braucht er auch. Denn Müllers Terminkalender ist für das laufende Jahr gut gefüllt - auch mit privaten Themen: Dreieinhalb Jahre hat sich die Totalsanierung seines Elternhauses im Bad Kissinger Stadtteil hingezogen. Die gute Nachricht: Bei allen Herausforderungen um das Projekt hat Müller seinen Humor nicht verloren.